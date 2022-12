Con motivo do Día Internacional do Patrimonio entregáronse os premios do 5º certame de imaxes do Patrimonio, organizado pola Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte… nas Ondas.

O xurado concedeu o premio especial ao CEP Carlos Casares, pola participación das imaxes do proxecto do curso pasado: ” A auga no patrimonio arquitectónico da contorna de Salvaterra de Miño e as súas parroquias” e pola súa traxectoria de colaboración ao longo de tantos anos con esta asociación. O CEP Carlos Casares é unha das escolas pioneiras que formaron parte daquela innovadora metodoloxía que buscaba tecer lazos de unión e colaboración entre os centros educativos, dun e doutro lado do río Miño e que pretendía recuperar e dar visibilidade ao Patrimonio Inmaterial que é común a ambos lados do río. Esta actividade xurdiu cando se inaugurou a Ponte Internacional que une Salvaterra de Miño con Monçao. Dende entón, e xa van preto de 30 anos, o colexio de Alxén leva participando activamente en todas as actividades desta asociación.