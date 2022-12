O Concello de Moaña organiza a primeira edición dunha carreira de orientación destinada a todos os públicos. Celebrarase o vindeiro domingo, 11 de decembro, a partir das 11.00 horas. A proba consistirá en visitar no menor tempo posible tódalas balizas establecidas na orde que se indica no mapa que se entregará no punto de partida.

As inscricións, gratuítas, están abertas ata o mércores, día 7, na web https://xestanatureza.com/eventos/orientacionmoana. Pódese facer individual ou por equipos (de máximo 4 participantes) nas categorías de xestiñas (destinada ao nenos; sinxela física e tecnicamente, cun percorrido de menos de 3 quilómetros), xestas (para adultos; cun nivel físico e técnico medio, de menos de 4 km) ou xesteiras (para persoas con medios/altos coñecementos de orientación; nivel físico e técnico alto, con máis 5 km) As saídas serán escalonadas en tempo. A organización facilitará unha tarxeta electrónica para ir rexistrando o paso por cada unha das balizas, debendo completar o percorrido en orde, dende a saída ata a meta. Poderanse consultar os resultados en tempo real coa axuda dun código QR que irá impreso no mapa. Ao rematar a proba haberá avituallamento líquido e sólido. Casa da Mocidade A actividade non para na Casa da Mocidade de Moaña que celebra hoxe un obradoiro mural con Sheela Tato e outro de introdución ao mundo do dj impartido polo promotor e produtor musical Sebastian Black . O vindeiro sábado realizaranse outros dous, un de cerámica coa natureza e outro coreográfico de danzas urbanas orientadas á creación de contidos dixitais impartido pola bailarina Yara. Para participar neles é preciso inscrición previa enviando unha mensaxe de WhatsApp ao número 649 683 923 Por outra banda, organízase Talent Moaña para aquela rapazada, a partir dos 8 anos, que queira amosar as súa dotes na música, baile, teatro ou danza. Teñen de prazo ata mañá para enviar os seus vídeos, de máximo 60 segundos, por WhatsApp ao 649 683 923; deles escollerase unha selección que competirán o sábado 17 do que sairá o gañador.