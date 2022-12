A apertura de Nasas supón un punto de inflexión que o Concello de Nigrán acolle con absoluto optimismo. Juan González, alcalde desde o ano 2015, colaborou desde a súa orixe a que este proxecto sexa hoxe unha realidade que non dubida en cualificar de prometedora porque complementa a un parque empresarial Porto do Molle que xa xeraba 3.000 empregos vinculados ás empresas tecnolóxicas aí instaladas.

Semanas antes desta apertura as ofertas de emprego na comarca multiplicáronse para cubrir os postos nos diferentes establecementos de Nasas. Beneficiaron realmente á veciñanza de Nigrán?

Indubidablemente, e é unha satisfacción ver a moitos aquí traballando. Desde o Concello levábamos practicamente un ano ofrecendo cursos de formación gratuítos para a nosa veciñanza acordes ao que as empresas aquí presentes nos demandaban: atención ao público, repoñedor, carretilleiro, xestión de almacén… Formamos a veciños e ao mesmo tempo xestionamos unha bolsa de emprego á que acudiron a maioría das firmas aquí instaladas porque, como é lóxico, para elas tamén é un punto positivo contratar a alguén que xa reside no propio municipio e non se ten que desprazar no seu día a día, aporta calidade de vida ao traballador e maior compromiso.

Manexa cifras de empregos directos e indirectos?

Nasas significa a creación de 350 postos de traballo directos e uns 150 indirectos desde o día de hoxe, complementan á perfección ao perfil que ata agora acollía un parque empresarial como Porto do Molle, con 3.000 empregos vinculados a empresas do sector da tecnoloxía e que, polo xeral, demandan profesionais moi cualificados non sempre dispoñibles dentro do propio municipio ou na comarca. Pero tamén hai que subliñar que antes desta apertura e durante máis de dous anos, máis de 300 operarios estiveron traballando na súa construción, obreiros de aquí e tamén especialistas chegados de fóra que se aloxaron en hostais, pensións e hoteis de Nigrán xerando a súa vez riqueza para o municipio.

En contraposición, o pequeno comercio do municipio pode sentirse ameazado?

Nasas será unha porta de entrada para milleiros de persoas durante todo o ano a Nigrán. O reto e a oportunidade que se lle presenta ao pequeno comercio de Nigrán é tamén histórico. Agárdanse 5 millóns de visitantes no primeiro ano de apertura, este é un filón que temos que saber aproveitar e que como Concello imos explotar. Nasas está ao carón da autoestrada e a menos dun quilómetros das nosas praias, somos un municipio atractivo desde todos os puntos de vista, con marabillosos espazos de ocio e lecer, a realidade é que unha persoa que vén a Nasas desde o sur de Galicia ou o norte de Portugal aproveitará para pasar o día en Nigrán, pasear, comer e gozar da nosa gastronomía, por iso supón unha oportunidade que cualifico de máis que prometedora para o noso futuro. O preocupante sería que se instalase noutro municipio próximo e non aquí.

Que diferencia a Nasas doutros parques comerciais da comarca? Que vantaxes pode ofrecer?

Esta é unha área comercial situada nunha contorna privilexiada desde o punto de vista paisaxístico e urbanístico. Porto do Molle é un referente en toda España en termos de sostibilidade ambiental, deseño urbano e modernidade, un parque empresarial tan atractivo e diferente que moita xente acode a diario a pasear polas súas beirarrúas ou pola senda peonil do río Muíños que finaliza en Praia América. Estes atractivos, sumados ao noso interese turístico e á localización estratéxica e accesible no sur de Pontevedra, sitúanos nunha indubidable posición de superioridade sobre outras ofertas en toda a provincia. O certo é que a suma de Nasas a Porto do Molle consolida a Nigrán como eixo económico do sur de Galicia.