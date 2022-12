Na procura de cogomelos

Veciñanza do Concello de Soutomaior participou nun roteiro micolóxico no cal recorreron os montes do municipio na procura de diferentes especies. Logo dunha pequena sesión formativa, os participantes encheron os seus cestos coa axuda dun guía especializado na materia. Foi unha xornada lúdica e de desfrute da contorna natural máis próxima para pequenos e maiores, entre amigos e coa familia.

Dende o consistorio aseguran que seguirán traballando para organizar este tipo de actividades que, consideran, “teñen moi boa acollida e son unha escusa perfecta para pasar un día moi agradable na natureza”.