O Concello de Mos inicia a súa programación de Nadal co acendido do alumeado. Será mañá domingo ao longo de todo o día, pois aínda que as luces non se prenderán ata entrada a noite as actividades darán comezo a partir das 11.00 horas. Será na contorna da rotonda das Angustias, onde, con tal motivo, haberá restricións ao tráfico rodado. Alí estará instalado un mercado con postos de artesanía.

Ao longo de todo o día haberá animación de rúa, animación infantil e inchables e sucederanse diversas actuacións musicais: as 12.00 horas tocará o Grupo Folclórico Nosa Terra de Pereiras, ás 13.00 horas a Banda de Gaitas Airiños do Castelo de Santa Eulalia de Mos, ás 16.30 horas a Banda de Gaitas de Herville, ás 17.30 horas a Banda de Gaitas Ruada de Torroso e como broche de outro ás 18.00 horas concerto de A Banda da Balbina.