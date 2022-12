A mocidade toma a palabra no Parlamento

Un ano máis, unha representación dos consellos da infancia e adolescencia dos concellos da bisbarra de Nigrán, Ponteareas, Redondela e Tomiño, interviron no X Foro de Participación Infantil, que lidera Unicef, e se celebra no Parlamento de Galicia, onde se deu cita rapazada dunha ducia de municipios de toda a Comunidad.

Neste 2022, Unicef puxo o foco da súa campaña polo 20-N , Día Mundial da Infancia, na saúde mental da infancia e a adolescencia, motivo polo que os representantes de Nigrán dedicaron o discurso a este tema, apelando a responsabilidade individual de cada un de nós.

Nigrán

Unha representación do Concello de Nigrán composta por dez nenos e nenas voluntarios acudiron a Santiago acompañados polo alcalde, Juan González, e as concelleiras de Educación, Igualdade e Servizos Sociais, Marina Vidal, Patricia Diego e Bibiana Peixoto, respectivamente.

“Sabemos que non somos médicos, nin psicólogos, nin psiquiatras, eles son os especialistas que aportan a axuda profesional tan necesaria nestes casos. Pero nós, temos un “título” non menos importante, somos seres humanos e, como tal, podemos aportar un “complexo vitamínico” que complete o traballo deses especialistas. Coidar a “nosa xente” escoitándoa, pero non a través dun WhatsApp ou dunha pantalla, mirándoa aos ollos, acompañándoa, preguntando que precisa, abrazándoa. Escoitala, dende a comprensión e a empatía. Dous aspectos tan importantes, en perigo de extinción nesta sociedade tan individualista na que vivimos”, sinalou Martín Rey, alumno e membro do Consello que actuou como voceiro. “Sentirse querido, comprendido e acompañado é unha das sensacións mais fermosas que podemos experimentar como seres humanos, o mellor dos “xaropes” para o coidado da nosa mente”, finalizou.

Redondela

O grupo de participación redondelán Axentes do Cambio, na voz de Carla Acosta, realizou unha intervención na que instaron aos poderes públicos a “promover a vida en comunidade, o consumo responsable e a rexeitar a discriminación e a explotación, tanto de persoas como de comunidades máis vulnerables”. Retos, todos eles, enmarcados nos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible da ONU, da erradicación da pobreza e a desigualdade, dos dereitos humanos e do coidado do planeta.

Xunto á súa intervención, a voz dos representantes dos outros 11 consellos locais de participación galegos deixouse escoitar con diferentes peticións dirixidos aos representantes do Parlamento galego alí presentes, destacando a importancia de promover a voz e a representatividade da infancia, e facendo fincapé nas preocupacións deste colectivo recollidas no encontro estatal de Cáceres, especialmente no que respecta á saúde mental da poboación xeral, e da infancia e da adolescencia en particular. Tamén analizaron os recursos de atención dispoñibles e formularon varias recomendacións dirixidas tanto á sociedade en xeral como á Xunta de Galicia “para coidar a saúde mental da cidadanía e especialmente de nenos, nenas e adolescentes”.

Tomiño

“É hora de facerse cargo e que a saúde mental sexa unha prioridade na sanidade pública”. Así de rotundos se amosaron os representantes do Consello da Infancia e Adolescencia de Tomiño, ‘Voces Novas’. Acompañados pola concelleira de Mocidade e Participación Infantil, Fátima Rodríguez, os rapaces tomiñeses expuxeron as súas conclusións despois de meses reflexionando e pensando propostas de mellora relacionadas coa saúde mental, un dos temas centrais do foro. A encargada de subirse ao estrado foi Carmen, que destacou que “se algo positivo deixou a chegada da COVID-19 foi que un tema tabú ou cunhas connotacións tan negativas como este se puxesen por fin enriba da mesa. Pero precisamos que os centros médicos, hospitais e incluso os centros de ensino conten con persoal cualificado para facer fronte ao que xa poderiamos denominar tamén como pandemia”, recalcou ao tempo que lembrou ao público que a primeira causa de morte por causas externas na xente moza é o suicidio.

Consultas en horario pouco axeitados, unidades especializadas só para maiores de 16 anos... son aspectos que os integrantes de ‘Voces Novas’ poñen en cuestión e que non permiten cumprir o artigo 24 dos dereitos da infancia: poder desfrutar do máis alto nivel posible de saúde e recibir unha atención sanitaria axeitada. “Precisamos que as persoas adultas comecedes a tomarvos este tema en serio. Non queremos parches”, salientou Carmen ao tempo que facía fincapé en que hai que ter en conta que “solucionando a pobreza e precariedade xa estariades reducindo moitísimo os problemas de saúde mental de moitas familias”.