Logo do éxito da feira de adopcións celebrada no mes de setembro, a Protectora de Animais do Morrazo celebra esta fin de semana unha nova edición, e xa van sete, de cara ao Nadal, na zona do palco da música de Moaña.

Coa colaboración do Concello de Moaña e doutras 15 entidades de coidado de mascotas abandonadas de Galicia organizan este evento para recadar fondos e buscar familias ao animais que coidan nos seus refuxios. E para amenizar non faltará a música e actividades diversas para toda a familia. Pódese visitar unha exposición fotográfica de animais en adopción. Hoxe pola tarde, a partir das 17.00 horas, haberá manualidades para a rapazada, ao que lle seguirá, ás 17.30 horas, unha intervención musical de Salva, Laura, Coomesaña, Leti e Lorena. Canstautores Xa ás 19.00 horas, para clausurar esta primeira xornada, terá lugar o concerto de “canstautores” no que actuarán Javi Santomé (Mata), William Boubeta, Viva, Slay, o artista antano coñecido como Wach Mckanijan, Zalo Carballo, Tonho, Dani Comesaña e Rene Pastoriza. Na xornada de mañá domingo haberá de novo música. Ás 12.30 horas actuación das gaitas de “Os Muiñeiros” e pola tarde proxección de curtas na praza ás 17.00 horas e actuación de “Gallego común” ás 19.00 horas para poñer o broche final. Agasallos para os peludos Con motivo destas datas tan especiais e máxicas, organízase tamén outras accións solidarias para agasallar aos peludos neste Nadal. Por unha banda, haberá chocolate quente a cambio dun euro e unha árbore de Nadal tamén solidaria, onde se poden deixar doazóns para os cans e gatos (comida ou enseres).