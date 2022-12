Polos produtos frescos e de proximidade, pola súa aposta en clave local, por unha oferta completa e diversa que permite facer todas as compras da semana nunha única superficie, tamén por curiosidade. Nigrán e a súa contorna estrearon este venres Hipermercado Eroski e foron moitos os veciños aos que lle sobraron motivos para achegarse ao centro comercial Nasas de Porto do Molle para coñecelo en primeira persoa.

Unha aposta persoal da cadea de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski pola localidade, na que vén de crear máis de 60 novos postos de traballo directos, froito da aposta da compañía pola xeración de emprego estable e de calidade na nosa zona, cunha inversión de ata catro millóns de euros.

“Esta nova apertura reflexa a nosa aposta por prestar unha oferta comercial máis ambiciosa e competitiva, que responda a todas as necesidades dos nosos clientes”, destacou o director xeral de Vegalsa-Eroski, Joaquín González, durante o acto de inauguración do xoves.

O resultado é unha superficie de ata 3.770 m2, no que os veciños de Nigrán e a contorna poderán comprar todo o que precisen e moito máis con ata 30.830 referencias de alimentación e non alimentación. Un establecemento no que, unha vez máis, a compañía aposta polo modelo comercial Eroski Contigo, no que cobran especial protagonismo os produtos frescos, a atención personalizada — garantida grazas a un equipo conformado por ata 74 profesionais —, a sección de comida lista para levar, o servizo a domicilio e a compra online.

Dámonos unha volta con vós polo novo establecemento para comprobalo en primeira persoa.

Máis de 1000 metros de produtos frescos

A aposta polos produtos frescos de proximidade é, se cadra, o elemento máis importante da filosofía de traballo de Vegalsa-Eroski. Están convencidos de que só traballando e coidando aos mellores provedores locais — máis de 900 no seu caso — poderán ofrecer unha ampla oferta de produtos de temporada de calidade e saudable a todos seus clientes. Non é unha forma de falar, senón que está ben respaldado polas cifras: o novo hipermercado, que contará cun horario de atención ao público ininterrompido de 9.00 a 22.00 horas, dispón de seccións de carnicería, pescadería, froitería, charcutería e panadaría. Dos 3.770 m2 que a compoñen, 1.214 m2 están adicados aos produtos frescos, cociña lista para levar, conxelados e produto ecolóxico.

Sección de produto ecolóxico

Entre as características máis destacadas desta sección para os amantes dos produtos da terra e sas, atopase a venta a granel de produtos como as legumes, cereais ou pastas. Unha aposta adicada a ofrecer aos clientes do novo Hipermercado Eroski de Nigrán a posibilidade de facer as súas compras do xeito máis personalizado posible.

Comida para levar e restaurante

Ademais das seccións de frescos con venta asistida, o novo hipermercado dispón de servizos moi útiles para o noso día a día. Bo exemplo é o seu servizo de cociña, onde os consumidores poderán atopar platos de casa, saudables e a prezos moi competitivos, elaborados con produtos de proximidade e tempada.

Non alimentación

Pola súa banda, e no que se refire a non alimentación, disporá de sección de droguería e perfumaría, bazar, librería, electrónica, auto, fogar e unha sección diferenciada destinada téxtil a través de la marca propia MO.

Servizo a domicilio

Por si todo isto fose pouco á hora de poñérnolo fácil nas nosas compras diarias, o hipermercado conta ademais con aparcadoiro propio e cuberto de 163 prazas, ao que se suma unha gasolineira cos mellores prezos.

Se non queres desprazarte presencialmente ata o aparcadoiro, tampouco tes escusa porque o novo hiper chega con compra online con opción de clic and drive, ademais de seis caixas rápidas con sistemas de auto-checkout por si levas presas. Á hora de realizar as súas compras, os clientes poden empregar as tarxetas Visa, 4B y Red 6000 así como as de fidelidade Eroski Club y Eroski Club ORO, coa que acumulan un desconto de ata o 4% nas súas compras.

Compres como compres, xa podes gozar de facelo no novo Himermercado Eroski do centro comercial Nasas de Porto do Molle. Unha aposta coa que Vegalsa-Eroski segue a ampliar a súa rede comercial, que pasa a estar conformada por oito hipermercados, sete dos mesmos en Galicia, e coa que a compañía reforza tamén a súa aposta en chave sostible, con medidas de eficiencia enerxética e unha clara aposta por reducir as súas emisións de C02 a atmósfera.