O Concello da Guarda quere que os seus veciños coñezan as novas instalacións do pavillón deportivo municipal da Sangriña unha vez concluídas as obras de renovación e con tal motivo organizou unhas xornadas de portas abertas. A primeira delas celebrouse onte e mañá domingo volverá a repetirse. Será en horario de mañá e de tarde, de 10.00 a 13.00 e de 17.00 a 20.00 horas.

O proxecto da reforma do pavillón da Sangriña ten un custe duns 1.870.000 euros. Esta obra permitiu modernizar todas as instalacións, que contemplan unha nova fachada, unha nova cuberta, unha nova grada de fondo, a creación dunha planta superior para a circulación de espectadores e acceso seguro ás gradas, unha zona de espectadores en cadeiras de rodas nesa planta superior, un ascensor, a renovación dos vestiarios (catro vestiarios xerais, un vestiario accesible, un vestiario para árbitros), dous núcleos xerais de aseos, tres aseos accesibles, un espazo de enfermería, un espazo para control antidopaxe, unha area de prensa, novas zonas de paso inferiores e almacéns. Ademais inclúese unha importante mellora na accesibilidade, na seguridade e na eficiencia enerxética do edificio. Tamén se aumenta o aforo nun 48%, ata 700 persoas sentadas.