Unha xornada lúdica foi a vivida no campo de fútbol municipal das Baloutas con motivo do estreo do céspede artificial, logo do remate das obras de renovación terreo de xogo, e na que tamén se rendeu homenaxe ao equipo feminino da Unión Deportia Mos, recentemente ascendido a 1ª Autonómica.

Xogadores, directivos e tamén representantes municipais desfrutaron deste día no que o UD Mos Feminino de 1ª Nacional disputaba un encontro da liga As Baloutas é un campo de fútbol polo que pasan á semana entre 500 e 600 deportistas e 1.500 persoas (contando ao público, pais/nais, familias… ) A Unión Deportiva Mos conta en total con 462 xogadores e xogadoras e 20 equipos, dos cales cinco son femininos. O número total de mulleres xogadoras da UD Mos ascende a 148. Ademais do UD Mos Feminino que xoga en 1ª Nacional, a Unión Deportiva Mos conta agora tamén con outro equipo feminino que ascendeu a Primeira Autonómica, o Senior B (filial), que logrou o ascenso o pasado 3 de setembro. Para financiar o custe desta mellora do céspede nas Baloutas, próximo aos 200.000 euros, asinouse un convenio de cooperación entre a Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia e o Concello de Mos.