A creación de espazos públicos para deporte ao aire libre, clubs de lectura xuvenil, obradoiros de xestión emocional para nenos e mozos, máis árbores nas beirarrúas, unha piscina ao aire libre ou un centro de atención psicolóxica para a xuventude, foron algunhas das propostas formuladas polos escolares porriñeses participantes no pleno convocado con motivo do Día Mundial da Infancia.

Foron un total de 18 estudantes dos dez centros educativos do municipio os que asistiron á sesión no Concello do Porriño, que tivo lugar como corresponde no salón de plenos e estivo presidido polo alcalde, Alejandro Lorenzo.

A sesión xirou arredor do lema “dereitos e emocións”, algo, como destacou o rexedor, “moi importante para todos e todas, xa que cando un neno ou unha nena ve limitados os seus dereitos ve tamén limitado o seu benestar e por iso, dende os concellos temos que asegurarnos de que os nenos e nenas do Porriño vos sintades satisfeitos e felices de vivir aquí”.

Lorenzo comprometeuse a “poñer os dereitos da infancia no centro, dereitos como a educación, a saúde mental ou a protección fronte a calquera tipo de violencia” e para facelo posible “necesitamos a vosa opinión e as vosas propostas”.