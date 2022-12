A Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eu Rural, que engloba a 13 concellos da bisbarra, camiña dando pasos firmes na elaboración da súa estratexia de desenvolvemento local para o período 2023-2027. Tras varios encontros multisectoriais con participantes de todo o territorio, as alcaldesas e alcaldes celebraron na Casa da Cultura de Gondomar unha mesa institucional a través da que puideron coñecer as primeiras conclusións extraídas do proceso participativo posto en marcha pola entidade, incluíndo os resultados obtidos ata o de agora na enquisa de diagnose aberta a todos os públicos, unha enquisa á que se pode acceder, e realizar, a través da páxina web de Eu Rural.

A mobilidade, a necesidade de elaborar estratexias comúns entre entidades para acadar sinerxías, a atención a persoas dependentes, a dificultade de eliminar especies invasoras ou a de unir esforzos para loitar contra o cambio climático e tamén a dificultade para colocar no mercado os produtos de km 0 son algunhas das problemáticas ás que se debe enfrontar o territorio detectadas nestas mesas sectoriais.

Mentres, nas enquisas detectáronse a calidade de vida e a cualificación das persoas como as cuestións mellor valoradas, mentres que o transporte e a oferta formativa de oficios relacionados co sector primario foron as peores.

O proceso continúa e con todas as conclusión que se acaden ao final da iniciativa buscaranse medidas coas que afrontar algúns dos retos de futuro do territorio, entre os que están favorecer o emprendemento rural e dar pulo á transformación de produto local do territorio para a súa colocación no mercado.

Este último encontro contou coa presenza do alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, como anfitrión da xornada e de Sandra González como rexedora de Tomiño e presidenta de Eu Rural, así como de Antonio Lomba, alcalde da Guarda; Ánxela Fernández Callís, rexedora do Rosal e as concelleiras de Emprego, Rocío Goberna, de Gondomar; Julia Loureiro, de Mos e Sari Costas, do Porriño.

Durante a reunión de traballo todos fixeron as súas propias propostas para perfilar esas primeiras liñas detectadas nas mesas sectoriais, achegando así as necesidades de cada un dos 13 concellos que conforman o territorio. Ademais, o grupo de desenvolvemento rural formulou a todos os representantes institucionais participantes unha serie de retos estratéxicos e operativos que permitirán esbozar as principais prioridades de actuación durante o vindeiro período.

A través de todas estas mesas de traballo que implican a representantes sociais, económicos e institucionais, Eu Rural busca elaborar unha nova folla de ruta enmarcada no Plan Estratéxico de Política Agraria Común 2023-2027 que permita abordar do mellor xeito posible o futuro do territorio en cuestións como o emprego, o crecemento económico, o desenvolvemento sostible, a igualdade, a inclusión social ou o desenvolvemento local.