A Asociación Banda de Música Popular de Tui organiza un campamento de Nadal para a cativa con idades comprendidas entre os 3 e 12 anos co obxectivo de axudar a conciliar a vida familiar e laboral tralo remate do período lectivo escolar. Así, a actividade desenvolverase a semana do 26 de decembro, de luns a venres, de 09.00 a horas, na Escola da Banda de Música Popular de Tui, situada na Gándara, na parroquia de Guillarei, no antigo centro cultural.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o vindeiro luns 19 de decembro. As persoas interesadas deben realizala cubrindo un formulario que se pode atopar nas distintas redes socias da escola ou contactando a través do número de teléfono 886 29 28 51 ou mediante o correo electrónico escribindo ao enderezo escola.bmptui@gmail.com. A actividade ten un custe de 40 euros polos cinco día, podendo tamén optar por días soltos, cun prezo neste caso de 10 euros/día.