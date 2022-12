O Concello de Baiona, a través da Concellería de Cultura, organiza un Certame de Decoración de Nadal para os establecementos da vila.

A temática do concurso estará vinculada á decoración de Nadal durante os meses de decembro e xaneiro o que contribuirá a crear un ambiente festivo propio destas datas. Dende o Concello premiarase aos negocios que, con motivo da Campaña do Nadal 2022-2023, mellor engalanen as fachadas, escaparates e o interior dos seus establecementos comerciais.

Haberá tres premios a repartir entre os establecementos participantes un primeiro dotado con 500 euros, un segundo de 300 euros e un terceiro de 200 euros.

Poderán participar neste concurso todos os establecementos de Baiona (comercio polo miúdo, restauración, hostalería, etc. ) que o soliciten formalmente dentro do prazo establecido nas bases.

A inscrición para participar xa se pode realizar na Oficina de Rexistro do Concello ata o 9 de decembro, inclusive, en horario de 09.00 a 14.00 horas ou a través da sede electrónica na páxina web municpal www.baiona.gal.

As persoas interesadas poden consultar as bases na seguinte ligazón https://www.baiona.gal/avisos-importantes/o-concello-de-baiona-anima-a-decorar-os-escaparates-en-nadal/.

Dende o Concello animan á participación. “O obxecto deste concurso é promover e incentivar a creatividade comercial de Baiona á hora de decorar os establecementos comerciais e hostaleiros da Vila, para facelos máis atractivos ao consumidor, reforzando a imaxe dos mesmos e dinamizando o comercio no municipio de Baiona. Por elo, desde o Concello queremos animar e agradecer aos establecementos a participación neste concurso conseguindo na vila unha ambientación máis idónea para estas datas”, sinala o alcalde Carlos Gómez.