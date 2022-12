O Concello de Baiona foi o primeiro na comarca do Val Miñor en acender o seu alumeado de Nadal. O acto inaugural foi onte na Alameda Carabela Pinta, co espectáculo “Thea, Deusa da luz”, ser mitolóxico grego que, acompañada dos seus dez trasgos e o seu gran protector, percorreron as rúas enchéndoas de maxia, fantasía e moita diversión. Trala performance procedeuse ao aceso da iluminación e do poboado de Nadal, coa actuación musical “Speakeasy”.

A partir de entón están programadas unha morea de actividades para todos os públicos ata o día 7 de xaneiro. O máis inmediato, hoxe, ás 20.00 horas no auditorio V Centenario, Festival Solidario a favor da ONG Ayuda la Mundo Necesitado, no que actuarán Rock Q’Mola e Tonichi y Pacheco, e mañá, no mesmo lugar, ás 18.00 horas, espectáculo familiar “O neno Groba e a música”. Xa para a seguinte fin de semana, tamén no auditorio, están programadas dúas actuacións musicais, O show de Cristian o sábado 10 ás 21.00 horas e Sheila Patricia o domingo 11 ás 18.00 horas. O xoves 15, ás 19.00 horas, inaugurarase a exposición de beléns e microbeléns Coemsa-Ovalmi, no multiusos de Sabarís.