Tomiño bota unha ollada ao seu pasado coa celebración hoxe da ‘I Xornada de arqueoloxía no Baixo Miño: un patrimonio por descubrir’, un encontro formativo organizado polo Concello e coordinado pola Universidade de Vigo e a Universidad Autónoma de Madrid que permitirá a todas as persoas asistentes “achegarse ao rico patrimonio que temos no municipio e na comarca, recollendo a historia das nosas e nosos devanceiros e permitíndonos entender a nosa realidade”, como explica a alcaldesa de Tomiño, Sandra González.

A xornada, que rende homenaxe ao historiador, arqueólogo e investigadora galego Xoán Martínez de Tamuxe, conmemora o 50 aniversario do descubrimento do xacemento romano e tardorromano dos Medos e do Adro da parroquia de Currás, descuberto na primavera de 1972.

A xornada reúne a 15 expertas e expertos que afondará no valor arqueolóxico, paisaxístico e patrimonial do municipio e da comarca dende as 10.00 ata as 21.00 horas no salón de plenos do Concello.