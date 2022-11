O Concello de Ponteareas está a achegar ao público durante este mes, e dun xeito diferente, as vivencias da represión e da ditadura cun amplo programa que inclúe a exposición “Rexas. Mulleres baixo o terror franquista”.

En colaboración coa Deputación de Pontevedra e ao abeiro do programa “O pasado por vir”, a mostra pode visitarse no Museo municipal ata o 30 de novembro. O público pode achegarse a ela para coñecer un anaco da historia a través desta exposición que recolle unha escolma da historia de represión sufrida por 172 pontevedresas que foron perseguidas, asasinadas, encarceradas e que, polo feito de ser mulleres, sufriron vexacións de corte sexista.

A mostra, que reivindica a memoria das vítimas do alzamento de 1936, analiza a contextualización histórica, que conta como se produciu unha quebra dos dereitos tanto de clases como para as mulleres, que pasaron a ser tratadas como menores de idade ou sempre dependentes de varón. Ademais, a exposición analiza as diferentes tipoloxías de represión e permite recoñecer o labor solidario e resistente das mulleres, o seu apoio imprescindíbel á guerrilla, aos fuxidos, á xente presa e ás súas familias, ás viúvas e ás criaturas orfas, así como o seu protagonismo na transmisión da memoria.

Pode visitarse de luns a venres, de 9.00 a 21.00 horas, e os sábados, de 10.30 a 13.30 horas.