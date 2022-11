O Concello de Redondela transforma as cabinas telefónicas da vila en bibliotecas. Baixo o nome de “A cabina literaria”, o Servizo de Normalización Lingüística promove a reutilización das antigas cabinas telefónicas en espazos literarios. Esta iniciativa, posta en práctica noutras cidades europeas, pretende aproveitar o mobiliario en espazos públicos para converterse en espazos culturais abertos. Neste sentido, a idea consiste en ofrecer libros para compartir que estarán a disposición nas denominadas “Cabinas literarias”.

Estas estarán situadas na Fonte de Santiago, Praza da Constitución e Praza de Ribadavia.

Os exteriores da cabina contarán con información sobre o procedemento de préstamos dos libros, a modo de instrucións, implicando de xeito activo á veciñanza na iniciativa.

Ademais, ilustrarase unha parte exterior da cabina con información sobre a historia do teléfono e a algunha curiosidade sobre a centraliña de teléfonos existente en Redondela, no edificio Royalty, na metade do século pasado.