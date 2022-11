Soutomaior rendeu homenaxe aos seus deportistas como o vén facendo nos últimos anos. Así o Concello celebrou a cuarta edición da Gala do Deporte Local para distinguir as figuras máis destacadas nas diferentes modalidades deportivas.

O edificio multiusos de Arcade foi o escenario do evento. Unha noite dedicada a recoñecer o labor e a traxectoria de clubs, deportistas e tamén de veciños destacados dentro da comunidade deportiva local.

A gala comezou cos premios aos deportistas individuais máis destacados do último ano. Martina Senra e Juan Carlos del Valle do Club Náutico Arcade; Yago Ortega e Alexia Ortega en Whu-Shu; Valeria e Lucía Cima, Rita e Rosalía Lorenzo, Sabela Lourenzo e Aldara Cabaleiro en patinaxe; Martín Acuña e Drordje Ciric en petanca; Jose Ángel e Izaskun Tellería en waterpolo; Lucas Pérez en bolos Celtas; Carlota Otero e Iría Boullosa en tiro con arco; Cael, Naira e Mara de kick boxing.

Por equipos, fíxose distinción á tempada do equipo prebenxamín do CD Soutomaior, ao Equipo “A” do Club Padel Soutomaior, ao grupo “Show” do club de patinaxe artística e ao equipo alevín do CD Arcade.

De maneira especial, recoñeceuse pola súa traxectoria a Eleuterio Gómez e a Manuel Orge, do club de Fútbol Veteranos de Arcade e a Basilio Vidal, fundador e socio número 1 do Club Seat 600.

Tamén se premiou o traballo da Asociación Cultural e Veciñal de Pozo Vello pola organización da Baixada de Carrilanas.

Cabe destacar que os premios foron outorgados polos propios representantes dos distintos clubs do Concello, que votaron por aqueles deportistas e agrupacións que destacaron nas súas modalidades no último ano.

A gala, que foi presentada polo xornalista da TVG Terio Carrera e que contou coa presenza de diversas personalidades do mundo deportivo e político, clausurouse cun recoñecemento especial e un gran aplauso de todo o auditorio para a figura de Francisco Iglesias (Paco), o que durante máis de 20 anos se encargou de dirixir e organizar o deporte municipal. “Unha vida dedicada ao deporte de Soutomaior. Un exemplo incansable de traballo e dedicación ao que tantas e tantas xeracións debemos moitísimo”, sinalou o alcalde, Agustín Reguera, durante a entrega da placa conmemorativa. Paco agradeceu a todas as persoas coas que traballou nos últimos anos, facendo especial mención ao grupo de goberno local, a Silvia e a Raquel “que tan ben xestionan as actividades do pavillón”, e aos presidentes de todos os clubs, “cos que sempre me entendín moi ben e que sempre puxeron da súa parte polo ben do deporte do Concello”.