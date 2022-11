O Concello de Salvaterra de Miño ten en marcha todos os preparativos para a programación da oitava edición da súa “Festa do Viño Espumoso da D.O. Rías Baixas”, que celebrará a fin de semana do sábado 3 e o domingo 4 de decembro no recinto amurallado.

De novo será unha cita cos manxares da terra que atraerá a centos de visitantes ata Salvaterra; sempre animados pola combinación dunha festa que inclúe boa música, gastronomía, o nomeamento de novos cofrades, brinde e coloquio, entre outras actividades que enriquecen a visita. A festa comezará o sábado 3 ás 12.00 horas, coa actuación da Banda de Gaitas Pontenova e a apertura de stands. Os asistentes poderán degustar distintos espumosos e acompañalos de racións de ostras, empanada, mexilóns, tapas, embutidos, filloas, bombóns, turrón e chocolate. Porque os espumosos maridan á perfección con pratos doces e salgados. Por iso esta é unha festa idónea para adentrarse nas moitísimas posibilidades dos espumosos D.O. Rías Baixas. Unha hora máis tarde, será o agardado momento da apertura de botellas de espumoso con “degüelle a sable”. Ás 13.30 horas, será a actuación do grupo Montecelo. Pola tarde, ás 18.30 horas, celebrarase un coloquio sobre os espumosos impartido por Luís Paadín e Alejandro Paadín, Ambassadeurs du Champagne de España e formadores homologados de cava. A noite estará animada con dous concertos; o de Julia Rodrigues e Broken Peach. O domingo, 4 de decembro, a festa comezará antes, ás 11.00 horas, cando se abrirán os expositores. Ás 11.30 horas será o nomeamento dos novos cofrades da Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos. Ás 12.00 horas presentación e brinde: “Armonía e maridaxe dos viños espumosos ao público”, con Luís Paadín e apertura de botella de espumoso con degüelle a sable. A continuación, ás 14.00 horas, concerto a piano e voz de Mary Costa e Félix Cebreiro. Ás 16.00 horas, haberá de novo un concerto de piano. Ás 18.00 horas, concerto do grupo Amnesia. Finalmente, de 20.00 a 23.00 horas, programa da TVG “Festeiros” coa actuación de Alberto Cunha e o grupo Algo pasa con Mery.