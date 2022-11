A oficina de Correos do Porriño vén de recibir o Premio á Excelencia 2021 de Correos, o que supón converterse na mellor oficina de Correos na súa categoría de todo o noroeste peninsular. Este centro de traballo, situado nos números 19-21 da rúa Pinar, competía con outras 135 oficinas postais que prestan servizo á cidadanía en diferentes localidades de Galicia, Asturias e Castela e León.

O galardón recolleuno a directora da oficina, Mª Ángeles Buide, da man do xerente de Produtos e Servizos, Xosé Chorén. A directora explicou que “seguimos traballando para manter este bo nivel e seguir conseguindo obxectivos. Para isto, contamos coa colaboración non só do equipo do Porriño, senón de toda a familia de Correos.”

Nas instalacións da oficina traballan a diario 6 empregados, aos que Correos felicita “polo seu empeño en prestar un servizo de calidade para todos os cidadáns. Este premio serve para identificar as unidades excelentes e recoñecer ao seu persoal, que día a día traballa en equipo para ofrecer aos clientes a mellor calidade de servizo”.

Correos agradece a tódolos traballadores “o seu compromiso coa empresa e o seu esforzo por mellorar día a día os procesos e resultados do seu traballo co obxectivo de seguir sendo o referente de empresa loxística e de servizos á cidadanía no conxunto do territorio estatal”.