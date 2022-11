O Nadal quenta motores no Rosal. O Concello abriu xa o pasado luns días 7 de novembro as inscricións para participar en dúas das actividades programadas con motivo da última festividade do ano, un campamento para nenos e un mercado.

O primeiro en celebrarse será o mercado de Nadal, “un espazo de oportunidades para as persoas que realizan traballos relacionados coa artesanía e o deseño, un lugar que permite visibilizar o traballo e talento creativo e innovador das persoas creadoras, artistas e artesás”, explica a alcaldesa, Ánxela Fernández.

Será os días 3 e 4 de decembro no salón de exposicións do Concello de 11.00 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 horas. As persoas interesadas en ter un posto nel deberán presentar a súa solicitude de participación por Rexistro de entrada con prazo ata ata o vindeiro martes, 22 de novembro. O mercado está aberto a asociacións sen ánimo de lucro, vendedores e vendedoras de produtos gastronómicos (repostería, mel, queixos, marmeladas, turróns...) e persoas artesás dedicadas a diferentes sectores como roupa, complementos, xoguetería, deseño gráfico, fotografía, ilustración e deseño doutros produtos en xeral.

Haberá un máximo de 15 postos que se concederán por estrito orde de entrada da solicitude.

Conciliación

Por outra banda, tamén está aberto o prazo para inscribirse no campamento de Nadal, co que se “busca axudar a rosaleiros e rosaleiras a conciliar a vida familiar e laboral a través de distintas actividades educativas e lúdicas coas que dinamizar o tempo libre dos seus fillos e fillas tras o remate do período lectivo”, sinala a alcaldesa.

O campamento desenvolverase os días 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de decembro e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro de 08.45 a 14.15 horas e está orientado a nenos e nenas matriculados en 4º, 5º ou 6º de educación infantil ou en educación primaria neste curso escolar, tanto empadroados e empadroadas no Rosal como non empadroados pero que o seu pai, nai, titor ou titora traballe ou posúa un negocio no municipio. O prazo de inscrición rematará tamén o martes 22 de novembro ás 14.00 horas.

Ofértanse un total de 20 prazas, reservándose dúas para nenos e nenas que precisen dun apoio específico derivado dalgún tipo de diversidade funcional ou doutra patoloxía. A actividade terá un custe de 20 euros por participante e desenvolverase en instalacións municipais.

As solicitudes deberán presentarse por Rexistro de Entrada no Concello do Rosal ou por Sede Electrónica. O Concello elaborará unha listaxe de persoas admitidas e de reserva en función da puntuación obtida.