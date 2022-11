Xa están abertas ao público as portas da nova biblioteca municipal do Concello de Nigrán, dende onde a cualifican de vangardista, equipada con altas tecnoloxías e que multiplica por 10 a súa superficie. A veciñanza do municipio pasa así de contar cun espazo antigo de 120 m2 no Ceán (agora sede da Escola de Música) a un edificio bioclimático de 1.260 m2 en Estrada pola Vía (altura do 118, no núcleo urbano) que multiplica as posibilidades dos usuarios e se adapta aos novos medios. Esta realidade permite distribuír os 50.000 exemplares e incorporar conceptos que antes nin sequera podían ter cabida, como zonas de lectura, aula de traballo conxunto ou dous puntos de consulta audiovisual, ademais de ampliar a sala de estudio de 16 a 68 postos.