O Concello de Mos a través de Mos Axuda e grazas ás aportacións de Cruz Vermella, veciñanza, empresariado e tecido asociativo, vén repartindo nos últimos anos unha media anual de 40 toneladas de alimentos.

Precisamente esta semana, o equipo de voluntarios de Mos Axuda fixo o último reparto do ano ás familias usuarias dos servizos sociais comunitarios do Concello, previo á entrega que se fai no mes de decembro con produtos típicos do Nadal. Nesta ocasión foron un total de 11.500 quilos de alimentos non perecedoiros.

Agora traballan xa a pleno rendemento na campaña de Nadal de recollida de alimentos polos colexios, supermercados e locais das asociacións do municipio. Habitualmente colaboran nesta campaña tanto particulares como empresas mosenses.

A alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, e a concelleira de Política Social e Igualdade, Sara Cebreiro agradecen “non só as aportacións materiais de particulares e entidades, senón tamén o arduo labor das persoas voluntarias de Mos Axuda que, co seu tempo e traballo, contribúen a facilitarlle a vida aos mosenses que máis o necesitan”.