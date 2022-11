O Concello do Porriño celebra o día da patroa dos músicos, Santa Icía, con diversas actuacións. A primeira dela será mañá, cun concerto da Agrupación Musical do Porriño, a Coral A Forna de Budiño e a Coral de Chenlo, será ás 18.00 horas, na Praza Arquitecto Antonio Palacios. O mércores 23 terá lugar o festival da Escola de Música Municipal, no Círculo Recreativo Cultural ás 19.30 horas. E o vindeiro domingo, día 27, ás 12.00 horas diante no Concello, concerto de gaitas e cantareiras.