Moaña continúa coa celebración dos magostos

Pasado xa o San Martiño, o Concello de Moaña segue inmerso na celebración de magostos nas diferentes parroquias do municipio.

Previo ao día grande o patrón e coincidindo coas datas do Samaín, no mes de outubro, celebráronse o de Tirán e o de Latón; e agora quedan por realizarse o dos Milagres de Berducedo-Piñeiro e a Foliada do viño con mel en Domaio.

Hoxe mesmo, a partir das 19.00 horas, terá lugar o magosto dos Milagres. Haberá chourizos e castañas asadas, todo elo amenizado con diversas actuacións de música e baile tradicional. Será no adro da Capela dos Milagres e habilitarase unha carpa. O evento está organizado conxuntamente por seis asociacións da parroquia, Asociación de Veciños Cruceiro do Ríos da Paradela, A.C.F. Solaina, A.VV. Berducedo-PIñeiro, Comisión de Festas dos Milagres e San Antón, Comunidade de Montes de Moaña e ADOC Cabaleiros de Moaña.

E o vindeiro sábado, día 26 de novembro, haberá outra cita en Domaio. Será a Foliada do viño con mel que chega a súa décima edición. Será a partir das 18.00 horas, nos soportais do centro cultural Rosalía de Castro, en colaboración coa Asociación Folclórica Charaviscas. Haberá castañas asadas e viño con mel, sen faltar tampouco a música

Todos estes encontros tradicionais retomáronse neste 2022 logo de dous anos de pandemia e tras reunirse a Concellería de Promoción Económica e Turismo de Moaña cos colectivos de cada unha das parroquias, organizando os magostos en todas elas como viña sendo de costume.