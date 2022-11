“Poñer sobre a mesa de debate todos aqueles temas que poñan en valor o papel da muller na sociedade e a súa loita por acadar unha igualdade real como único camiño para conseguir unha sociedade máis xusta”. Así explica a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, o obxectivo do programa de actividades organizado polo Concello con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller que inclúe actos ao longo de toda a semana viindeira.

O primeiro deles será o luns, cun xogo ao estilo do popular “Pasapalabra” que, precisamente, leva por nome o lema do 25 N deste 2022 na vila dos viadutos, “a violencia non é un xogo”, que se celebrará nos centros escolares e centros de día do municipio. O martes, ás 18.30 horas no multiusos da Xunqueira, sesión de teatro familiar con “Contos de nenas grandes e pequenas”. O mércores, no mesmo lugar, visionado de curtas e coloquio co alumnado dos institutos e ás 19.30 horas, presentación do libro “Ocho señales. Cuestión de vida o muerte”; antes, ás 18.00 horas no multiusos do Piñeiral en Chapela, obradoiro “Xoguemos a poetizar”. O xoves 24, ás 19.00 horas, inaugurarase a exposición “Á violencia de xénero dille non!”. E xa o propio día, o venres 25, ás 12.00 na Praza do Concello, será o acto institucional, con lectura do manifesto e presentación do libro “Bambú” de Isabel Blanco; ás 12.30 horas entrega floral e lectura de poemas no Salgueiral e ás 20.00 horas, no multiusos da Xunqueira, II Gala dos Premios de Xornalismo Ético Sesé Mateo.