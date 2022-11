O programa Cultura 24 do Concello de Ponteareas leva hoxe, ás 20.30 horas, ao grupo de teatro Pedra do Cabalo, de Celeiros, á Casa Cultural de Moreira. Este grupo teatral local subirá ao escenario para representar a obra ‘Menú degustación’, un novo enredo cómico que fará gozar ao público dunha tarde de lecer e risas para todas as idades. A actuación será de balde.

Mañá, nova proposta cinematográfica en Ponteareas enmarcada no ciclo ‘Mestre Mateo’. Unha actividade organizada pola Academia Galega do Audiovisual e pola Deputación de Pontevedra que durante os últimos meses está a traer á vila a proxección gratuíta de películas gañadoras e finalistas nos premios do cine galego. A sala multiúsos acollerá mañá, ás 19.00 horas, a proxección da longametraxe ‘Tres’, un orixinal thriller psicolóxico dirixido polo director nominado ao Óscar Juanjo Jiménez e gañadora dun premio Goya ao mellor son en 2021.