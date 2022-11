Coas violencias machistas, perdeMos. Este é o lema do Concello de Mos para conmemorar o vindeiro 25 de novembro, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller. Con tal motivo prográmanse diversas actividades, unha delas centrada no mundo deportivo, “por que no deporte está o futuro e se queremos un futuro sen violencia temos que empezar por erradicar a violencia baseada no xénero dende as bases do deporte”, indican fontes municipais.

Deste xeito, o vindeiro venres, e logo de que ao mediodía se celebre o acto institucional en homenaxe ás vítimas, a cargo das persoas voluntarias dos puntos lila do Centro de Información á Muller (CIM), pola tarde, a partir das 17.00 horas, terá lugar un acto no campo de fútbol de Coto Torrón, no que participarán 16 clubs do municipio.

Será un acto de homenaxe ás vítimas e de reivindicación do respecto a igualdade no deporte.

Dende o Concello apuntan que existe unha banalización e unha frivolizacion pola falta de presenza das mulleres no ámbito do deporte, sobre todo a súa ausencia nos órganos directivos e colexiados. Aínda queda moito por darlle o espazo que lle corresponde as mulleres no deporte. Por iso, dende o Concello de Mos xunto cos clubs deportivos do Concello queren loitar e acabar coas violencias machistas no eido do deporte. Os valores positivos do deporte son un excelente vehículo para a concienciación da sociedade do problema que supón a violencia de xénero. Por todo isto, os clubs deportivos de Mos comprométense a traballar non só este 25 de novembro, senón tódolos días do ano en prol da igualdade e contra a violencia de xénero a través das actividades de cada un deles.

Colexios

Por outra banda, para o alumnado dos colexios públicos do Concello de Mos proponse unha actividade lúdica e formativa na corresponsabilidade: xincanas de corresponsabilidade, dirixidas ao alumnado de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria. O obxectivo é que nenos e nenas se impliquen canto antes nas tarefas domesticas e que, o que pode resultar unha carga por obrigación, pode converterse en algo ben distinto se se entende en clave de xogo sementando entre os máis novos o xerme da igualdade.

A actividade desenvolverase pola mañá, de 10.00 a 13.00 horas, o día 25 no colexio de Atín-Cela, o 29 no Valverde Mayo-Sanguiñeda e xa en decembro o día 1 no Pena de Francia, o 2 no Mestre Martínez Alonso e o 5 en Petelos.

Escolas infantís

Nas tres escolas infantís realizarase un obradoiro dirixido ás familias das crianzas. Ofreceranse diferentes ferramentas para educar sen estereotipos de xénero cos obxectivos de recoñecer as funcións das familias na crianza dos seus fillos e fillas, aprender modelos de resolución de conflitos e reflexionar sobre as prácticas de crianza.

Será a vindeira semana en horario de tarde, de 17.00 a 19.00 horas, o martes na Galiña Azul da Porteliña, o mércores na da Veigadaña e o xoves en Coto Torrón.

Tamén ese mesmo xoves, día 24, o Concello de Mos celebrará, ás 10.30 horas, a mesa local de coordinación contra a violencia de xénero.