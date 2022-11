A cMo-Casa da Mocidade de Moaña acolle dende antonte unhas xornadas de Muller e Creación, con presentación de libros, charlas, obradoiros e tamén música.

Hoxe ás 12.00 horas proxectarase o documental “El método de los claros” sobre a vida e obra da que foi intelectual, filósofa e ensaísta española, María Zambrano, no cal se conta como o seu pensamento se veu influído polo lugares que a acolleron durante o seu exilio. A continuación, mesa redonda e sesión vermú con Anna Figueiredo, José Luis Mouriño e Iria Sobrado.

Xa pola tarde, ás 17.30 horas, presentación-obradoiros sobre o libro “Amiga lúa, amigo mar” de Claudia Castro e ilustrado por Luz Beloso, quen impartirá un taller artístico, con inscrición previa no WhatsApp 649 68 39 23.

E como broche de outro, ás 19.30 horas, no salón de plenos do Concello de Moaña, presentación do libro “Cartografía dos nomes” de Lucía Durán Paredes e contando coa presenza de Soledad Ríos e Antía Otero. Ao rematar, actuación de Cinta Adhesiva, con música, poesía e videocreación.

As xornadas deron comezo xa o xoves, tamén no salón de plenos do Concello de Moaña, coa presentación do libro “Así falta Penélope” de Marta Dacosta.

E o venres, na Casa da Mocidade, houbo unha tertulia da Lonxa Literaria co libro “Ave do paraíso” de Lorena Conde. Coa asistencia, en ambos casos, das autoras das obras.

Ludoteca

Hoxe sábado, disporase de servizo de ludoteca para rapazada de 4 a 14 anos, en horario de 12.00 a 14.00 e de 19.00 a 22.00 horas, na cMo-Casa da Mocidade, con inscrición previa no WhatsApp 649 68 39 23.