Fin á desconexión histórica do transporte público de Nigrán coas parroquias do interior. Un autobús municipal as une dende comezos deste mes, sendo xunto a Teo e Mos a única localidade en Galicia en contar con este servizo intramunicipal (agás as grandes cidades). Así, o Concello de Nigrán puxo en marcha o ‘Nigranbus’, que comunica o interior cos núcleos urbanos de Panxón, A Ramallosa, Nigrán e Porto do Molle.

O servizo consta dunha liña Chandebrito-Panxón e viceversa que permite ao cidadáns de calquera parroquia do interior achegarse en máximo 45 minutos aos centros de saúde ou conectarse co autobús cara a Vigo-Baiona, con especial atención ao enlace coa liña aos hospitais Álvaro Cunqueiro e Povisa e á Universidade (todas estas posibilidades ata agora non existían, dependían de transporte privado ou taxi). Está operativo de luns a venres e as saídas desde Chandebrito son ás 07.45, 14.00 e 16.15 e as de Panxón ás 10.30, 15.15 e 20.40. Polo camiño percorre, ao longo de 32 paradas, Panxón, Nigrán, Mallón, Ramallosa, A Xunqueira, Vilariño, Porto do Molle, A Carrasca, Parada, Camos e Chandebrito.