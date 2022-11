Bueu aposta polo produto local e o consumo responsable

O Concello de Bueu celebra o próximo 27 de novembro unha nova edición do Mercado Ecolóxico e Artesanal, que terá lugar na carpa dos Xardíns de Urbano Lugrís – As Lagoas e no que se poderán mercar durante toda a xornada produtos ecolóxicos, gastronómicos e artesanais, ademais de gozar de actividades diversas.

O mercado constará de máis de vinte postos nos que estarán representados sectores de alimentación, artesanía, comercio xusto, saúde e benestar, tecidos e calzado, turismo e gastronómicos, entre os que a cidadanía poderá mercar en horario ininterrompido de 11.00 a 20.00 horas. Ademais, e como vén sendo habitual, ao longo de toda a xornada están previstas diversas actividades para gozar en familia. Así, ás 12.00 horas terá lugar unha cata de cervexa de mirabel con Salvador Martínez Valladares, de Mirabel do Rosal, que acolle a produtores e transformadores en ecolóxico de mirabel. Ás 12.30 horas, Xosé Antón Arauxo, Presidente da Comunidade de Montes de Couso (Gondomar) impartirá unha charla na que falará das “Experiencias de xestión agroforestal”. Ás 13.15 horas actuará a charanga BCB, e ás 17.30 horas terá lugar o obradoiro infantil de elaboración de queixos a cargo da empresa Valilongo, no que se ofertarán 25 prazas con inscrición previa a través dun formulario dende a web municipal. Ademais, para o xantar haberá un posto gastronómico a cargo de Il Popolo con especialidades do outono e de tempada. Este mercado xa conta con máis de dez anos de historia, e foi posto en marcha con diversos obxectivos, entre eles, diversificar e consolidar a economía local partindo do consumo responsable e a produción sustentable, aproveitando os recursos endóxenos con criterios de responsabilidade social, económica e ecolóxica; contribuír á conservación e recuperación da cultura rural e tradicional, con especial relevancia dos oficios tradicionais, a sabedoría popular e campesiña, e as formas de uso e xestión sustentable dos recursos naturais, e conservar a biodiversidade biolóxica e os agrosistemas asociados ás actividades produtivas de carácter local, ecolóxico e artesanal. Este proxecto demostra o compromiso do goberno bueués polos produtos locais e a concienciación medioambiental na sociedade, de aí que, ademais da venda de produtos locais, de quilómetro cero, e de tempada, se sume unha ampla e variada programación con actividades paralelas que permitirán aprender e gozar dun día en familia. A concelleira de Promoción Económica e Turismo, Silvia Carballo, salienta que se trata dun “proxecto asentado que naceu hai máis dunha década e que demostra o compromiso polos produtos locais e a concienciación na sociedade” Toda a programación pódese consultar na web municipal www.concellodebueu.gal.