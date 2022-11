O auditorio do Centro Multiusos de Arbo acolle hoxe, ás 18.00 horas, a actividade “Os Bolechas, o aniversario do avó”, co gallo do Outono Cultural 2022. Unha actividade lúdica e didáctica dos Bolechas dirixida a toda a familia e enmarcada dentro do programa da Xunta de Galicia “FalaRedes”.

O xogo e a diversión combínanse unha vez máis coa aprendizaxe da man dos coñecidos personaxes creados por Pepe Carreiro. Loli, Chispa, Tatá, Braulio, Sonia, Pili e Carlos (Os Bolechas) volven con outra aventura chea de diversión que atrapará aos máis pequenos desde o inicio da función. Os obxectivos de FalaRedes son ampliar a oferta de ocio no noso idioma, promover o uso e a valoración positiva da lingua de Galicia na sociedade e apoiar os artistas que fan os seus espectáculos en galego.