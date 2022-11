O Concello Baiona, a través da Concellería de Medio Ambiente, leva a cabo unha campaña de compostaxe domiciliaria para promover a reciclaxe da fracción orgánica dos residuos en orixe.

“Poden participar as veciñas e os veciños da localidade, que recibirán de forma gratuíta os medios necesarios para poder elaborar compost a pequena escala e tamén a formación necesaria sobre como reciclar eses residuos”, sinala o alcalde, Carlos Gómez.

As accións de difusión iniciáronse a pasada semana coa instalación dun posto informativo no Mercado de Sabarís que marca o inicio deste programa. “As persoas que queiran participar recibirán información sobre a técnica de autocompostaxe e deberán inscribirse previamente para, nunha segunda fase, proceder a seleccionar aos participantes e tamén entregarlles os medios materiais e asesorándoos por parte de persoal técnico especializado”.

O rexedor local apuntou que xa están programadas as xornadas de difusión que se levarán a cabo para esta campaña co fin de sensibilizar á poboación sobre a importancia e as vantaxes da compostaxe domiciliaria.

Un dos obxectivos desta campaña é procurar unha saída aos residuos orgánicos que se xeran nos fogares e, tamén evitar que a xente tire restos vexetais ou de podas nos contedores municipais ou na propia vía pública.

“Esta é unha iniciativa máis das programadas na área de educación ambiental, pensada para mellorar a eficacia da recollida selectiva a través da separación previa da materia orgánica en orixe e permitindo así reducir o volume de residuos que a diario recolle o servizo de recollida de residuos sólidos urbanos”, asegura.

Toda a veciñanza, que resida nunha vivenda que conte cun mínimo de 50 metros cadrados de parcela, interesada en participar no marco do programa da “Compostaxe doméstica no Concello de Baiona” poderá realizar a solicitude do composteiro individual a través da páxina web do Concello de Baiona

Poden solicitar unha maior información a través da Concellería de Medio Ambiente, situada no primeiro andar da casa consistorial ou chamando ao número de teléfono 986 38 59 19, de luns a venres de 09.00 a 14.00 horas.