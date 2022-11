O Concello de Soutomaior pon en marcha o programa de dinamización socio-cultural “Artellando, Soutomaior promove cultura”, que pretende potenciar o valor da arte e da cultura, poñendo o foco no local, para visibilizar a capacidade, habilidade, talento e experiencia de artistas locais pero tamén para achegar as artes e cultura á cidadanía usando unha metodoloxía lúdica, participativa e inclusiva.

O programa irá artellando diferentes propostas mediante liñas de acción de diversa índole. As tres primeiras son un banco do tempo cultural, un rexistro de artistas locais e unha experiencia artística.

A primeira trátase dunha iniciativa cultural e sociocomunitaria na que se intercambia o tempo e as habilidades, que emula simbolicamente ao funcionamento dun banco, pero no cal aquilo que se presta e se recibe é tempo dedicado ás persoas. Non se trata dunha rede directa de intercambio entre dúas persoas, senón dunha rede comunitaria na que cada persoa ofrece e demanda unha actividade e na que se adquire un compromiso para dar e recibir co fin de formar grupos con intereses afíns.

Por outra banda, co fin de recoñecer o traballo das persoas e entidades que desde o ámbito local engrandecen a cultura e a arte tecerase un rexistro de artistas, profesionais e/ou amateur. Será un recoñecemento ao seu traballo pero tamén unha plataforma que impulsará e dará visibilidade ás experiencias de creadores. Trátase dunha base de datos que tamén servirá para fomentar a contratación de grupos e creadores locais por parte de organizadores de eventos culturais ou doutra índole porque o catálogo resultante será público

Por último, deseñaranse unha serie de actividades que serán unha oportunidade para xogar e explorar desde o sensorial, as artes visuais e plásticas. Actividades que por unha banda, van achegar ás obras de artistas locais e, por outra, servirán para expresar ideas e emocións das persoas participantes aplicando diversos recursos plásticos, lingüísticos e sonoros.