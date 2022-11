Co fin de avivar as tradicions lúdico-festivas do Nadal, o Concello de Arbo convoca o primero concurso de decoración destas datas: “Arbo no Nadal”. Está dirixido ás asociacións, colectivos e particulares do municipio, co fin de dinamizar a participación activa dos veciños e veciñas de Arbo e colaborar en infundir un ambiente do Nadal decorativo baseado en valores como o traballo en común, a fraternidade ou a cooperación,ademais de supoñer un apoio ao comercio local.

O Concello de Arbo “quere fomentar a participación cidadá na decoración de luces e decoración de Nadal nos fogares, coa idea de promover o ambiente festivo nas nosas festas de Nadal” explica o alcalde de Arbo, Horacio Gil. O concurso inclúe dúas categorías; familiar para persoas que realicen a súa montaxe no seu balcón, xanela, porta, fachada de casa ou xardín exterior; e colectiva, para os comercios, asociacións, colectivos ou empresas privadas situadas en Arbo As propostas presentaranse no rexistro do Concello ou por correo electronico a oficinas.concellodearbo@gmail.com dende o 27 de novembro ata o 19 de decembro. Un xurado será quen decida os gañadores e as bases do concurso poden consultarse na páxina web municipal do Concello.