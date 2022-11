Éxito de participación e gran afluencia de público no III Enduro de Salceda de Caselas. Esta é a valoración que fan dende o Concello.

O formato da competición baseouse no enduro, unha proba de velocidade media imposta, que se desenvolveu total ou parcialmente por sendeiros, camiños, pistas e estradas do municipio salcedense, na maioría de casos en tramos non cronometrados. So algúns deles, pechados ao tráfico, se cronometraron para poder establecer así a clasificación xeral.

A proba contou coa colaboración das comunidades de montes dos concellos de Salceda de Caselas e de Salvaterra de Miño por onde tamén discorreu o percorrido nalgúns tramos. Dende o Concello destacan a implicación de máis de 60 voluntarios, que colaboraron para que a proba transcorrera con total normalidade; a “impecable organización” do Motoclub Tamancas e agradecen á Liga Galega da Moto de Campo por escoller Salceda para “desfrutar deste fantástico espectáculo deportivo.