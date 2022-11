O auditorio de Arbo acolleu o pasado sábado o concerto do 25 aniversario da Coral Polifónica de Arbo, fundada no ano 1996. Composta por voces mixtas está dirixida por Víctor Fernández Nogueiras desde o seu inicio. A Coral de Arbo empezou a súa actividade participando en misas e concertos a nivel local e comarcal. A medida que a súa formación se foi consolidando, as súas actuacións foron máis relevantes, chegando a percorrer moitos pobos e cidades de Galicia e moitas outras de España. Formou parte da Organización de Encontros Internacionais do Baixo Miño, que cada ano celébrase en distintas cidades de Galicia e Portugal. Realizou concertos acompañando á banda municipal de Arbo. No concerto de aniversario participou tamén a Banda de música municipal de Arbo.