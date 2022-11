O Concello de Nigrán busca caras novas no municipio para protagonizar a vindeira campaña de Nadal de promoción do comercio local coa que colabora a asociación de empresarios Ovalmi. Con este fin, os negocios interesados (sexan ou non socios de Ovalmi) dispoñen ata mañá domingo, 6 de novembro, para inscribirse a través dun formulario dispoñible na páxina web www.nigran.es ou directamente en https://forms.gle/wqe9VVDatBzApxW1A. O obxectivo é darlle continuidade ao lema ‘#VivoEnNigránComproEnNigrán’ e #EuSonDeMercarEnNigrán empregando novamente os rostros de coñecidos comerciantes da localidade como reclamo.

“A campaña de Nadal de promoción do comercio local é xa unha tradición do Concello de Nigrán porque funciona moi ben nunhas datas de moitas compras. Serve tamén para concienciar á cidadanía da responsabilidade individual de cada un de nós á hora de consumir e dá continuidade ao noso traballo ao respecto”, defende o alcalde, Juan González, quen considera que “o mellor reclamo é pórlle rostro aos nosos comerciantes”, polo que o Concello sigue apostando por este tipo de campaña personalista. A iniciativa municipal comprende diferentes aspectos que se irán anunciando conforme se achegue a data, pero volverá a incluír vallas, carteis, difusión en redes, bolsas alusivas, gifs… “Agora estamos na fase de encontrar comerciantes dispostos para poder levala adiante, gustaríanos que, a través deles, unha vez máis, todos se sintan representados”, remarca o alcalde, quen agradece “unha vez máis, a colaboración de Ovalmi.