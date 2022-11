A Concellería de Igualdade do Concello de Redondela puxo en marcha esta semana un programa de servizo de coidado de menores no municipio. Baixo o nome ‘Quédome con Simona’. A iniciativa está dirixida a crianzas de 3 a 16 anos, co fin de favorecer a conciliación da vida laboral e familiar.

Desenvólvese no multiusos da Xunqueira, polas tardes, de 16.00 a 20.00 horas, ata o 5 de xaneiro, cun máximo de 15 rapaces por quenda. Calquera persoa pode ter acceso se hai prazas dispoñibles, tendo prioridade fillos de vítimas de violencia de xénero, familias monoparentais , mulleres en situación de desemprego para a realización de acción formativas ou busca de emprego, mulleres maiores de 45 anos ou unidades familiares nas que existan cargas relacionadas co coidado. Para asistir é preciso inscribirse ata 13 horas antes do uso do servizo a través do Centro de Información á Muller, chamando ao número de teléfono 986408043. Unha persoal profesional especializada en ocio e tempo libre encárgasse de atender as nenas e nenos, co engadido de entretelos a través de xogos e actividades lúdicas e educativas. Hai que destacar que este servizo, aínda que se entende de 16 a 20 horas, as persoas interesadas terán liberdade de entrada e saída e un límite de tempo establecido segundo ás necesidades, e sempre de xeito gratuíto. A concelleira Iria Vilaboa puntualiza que o servizo está pensado “como unha axuda dinámica e puntal que pretende chegar á maior xente posible”, remarcando que “non debe estar pensado para o seu uso continuado”.