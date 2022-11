Coñecer cada recuncho do Rosal nunca foi tan sinxelo. O Concello estréase en Wikiloc cun perfil propio no que se recolle información detallada sobre unha serie de rutas que percorren o municipio “que permiten completar a nosa oferta de turismo e lecer tamén para a veciñanza, que poderá desfrutar do seu tempo practicando unha actividade tan sa e interesante como o sendeirismo”, como explica a alcaldesa, Ánxela Fernández.

Todas as rutas contan cunha completa ficha na que se indica a distancia coa que conta, o tipo de percorrido, a súa dificultade, a duración aproximada e o punto de partida, así como unha descrición da senda e información sobre conexións con outras rutas ou puntos de interese próximos. Ademais, nos diferentes puntos de interese da ruta o público contará con imaxes e unha descrición dos elementos máis destacados a nivel paisaxístico, patrimonial... que poderá atopar ao longo do percorrido.

Joëlete

Un dos datos importantes que se sinalan dentro destas fichas técnicas é o público para o que vai dirixido, se é apta para todas as persoas, se é para público familiar ou se pode facerse coa Joëlette, unha cadeira que o Concello pon a disposición de calquera persoa con mobilidade reducida para poder realizar unha ruta adaptada. As persoas interesadas en empregar esta cadeira deberán chamar ao teléfono do Concello 986 62 50 00 para ver a dispoñibilidade e a organización do seu uso.

O perfil do Concello do Rosal en Wikiloc nace con oito percorridos: a ruta circular Couselo – Niño do Corvo, a ruta circular Praia das Eiras – capela da Madalena, o sendeiro Pozas da Cal – Muíños do Calán – Capela de San Martiño, o sendeiro da Cal, o PR-G 112 Sendeiro de Pescadores río Miño – Tamuxe, a ruta familiar Parque de Pías – Área recreativa das Aceñas, unha ruta curta polos Muíños do Folón e a PR-G 94 Muíños do Folón e do Picón. O obxectivo é “ir ampliando pouco a pouco todos estes percorridos, aproveitando todo o potencial paisaxístico, natural e patrimonial que temos no noso municipio”.

É importante destacar tamén que se trata dun perfil ORG grazas ao cal as persoas usuarias poderán seguir todas as rutas empregando as funcionalidades íntegras da aplicación Wikiloc aínda que non dispoñan dunha conta premium. Ademais de nesta aplicación, as persoas usuarias poden atopar toda a información no apartado de Turismo da páxina web do Concello do Rosal.