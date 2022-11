“O futuro ten nome de muller, e en Galicia máis”. Esta é a convicción de Clara Pousa, homenaxeada no II Foro da Muller Rural Galega da Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eu Rural.

Como xa fixera o ano pasado, o Foro reservou un espazo especial para o recoñecemento de mulleres que foron, son e serán pezas fundamentais para o desenvolvemento do territorio. Este ano a homenaxeada foi esta goianesa, un referente do empoderamento feminino en Tomiño e na comarca. Enxeñeira, técnica na Oficina Agraria Comarcal do Rosal e presidenta da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Goián, Pousa, ao igual que outras 13 mulleres, unha por cada un dos concellos integrantes do Eu Rural, explica nun vídeo a súa traxectoria profesional.

“Miña avoa tiña vacas e campo. Tiven oportunidade de estudiar e decidín que sería Enxeñería Agrícola, no primeiro curso eramos máis de cen alumnos, deles só 5 mulleres”, conta. “Cando rematei de estudar, nos anos 70, non imaxinaba que ía ser tan complicado atopar traballo e incorporarme a un sector no que só querían homes. Fun traballando noutras cousas e xa na década dos oitenta atopei emprego como monitora dos cursos que daba o Inem e despois estiven 10 anos nun centro de experimentación, onde facía o que quería, ensaios de horta e flor e tiñamos moita relación cos agricultores...eramos os técnicos das empresas privadas, dabamos asesoramento aos agricultores. Primeiro estiven na oficina da Agraria do Porriño e logo no Rosal, como especialista en horta, por tanto tiña moita relación coas mulleres. Pero co tempo o noso traballo transformouse en xestións meramente administrativas”.

Durante o acto de homenaxe, celebrado na véspera do Día Internacional da Muller Rural ao que asistiron mulleres emprendedoras nos concellos da bisbarra, Pousa aseverou que “hoxe xa hai moitas mulleres que son técnicas, pero a maioría dos postos de mando seguen estando en mans de homes. Por iso é un pracer estar aquí e ver que a igualdade de xénero no emprendemento esta cada vez máis cerca. Aínda nos queda camiño por diante, e para percorrelo é importante que nos valoremos, que asumamos responsabilidades... para que as nosas fillas e netas saiban que poden. A educación é moi importante, pero o exemplo doutras mulleres é moito máis, é importante que esteamos polo exemplo que damos ás novas xeracións, que necesitan referentes femininos, que masculinos xa os teñen”, recoñeceu Pousa, quen recibiu de man da alcaldesa de Tomiño e presidenta da Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eu Rural, Sandra González, unha escultura da artista búlgara afincada en Tomiño Liliya Pobornikova.

II Foro da Muller Rural Galega

“Dende Eu Rural pretendemos dar voz a todas esas mulleres que apostaron por formar parte do rural, traballando, vivindo, transformando e axudando a mellorar o noso territorio”. Así explicaba Sandra González, presidenta da Asociación de Desenvolvemento Galicia Suroeste Eu Rural, o obxectivo do Foro da Muller Rural, que celebrou a súa segunda edición no Pazo do Mosteiro. Un punto de encontro que busca recoñecer o valor das mulleres como peza fundamental para o desenvolvemento do territorio, “no que visibilizar o que están a facer e no que crear un espazo para compartir e tecer redes,. Estamos orgullosas de todas vós e da vosa man comezamos este camiño que xa non ten volta atrás e que no que ano tras ano iremos poñendo en valor ás mulleres empoderadas dos nosos municipios”, destacaba González durante o acto inaugural, no que participaron alcaldes, alcaldesas, concelleiras e concelleiros dos 13 municipios do territorio.

Así, nesta segunda edición compartiron as súas experiencias e visibilizaron as súas realidades Nuria Villa, de Petit de la Crème e Nuvi & Éxfico (A Guarda); Mar Lago, de Glamping do Mar (Baiona); Paula Fernández, de Pazo da Escola (Gondomar); Elisabet Lage, de Casa Rural Magina (Fornelos de Montes); Carla Valle, de Clínica de podología Pisamos (Mos); Silvia Mollinedo, de Guardian Xoias (Nigrán); Carmen Blanco, de Casa Rural Casa Puertas (Oia); Estefanía Grandal, de Encaixa Estudo de Arquitectura (O Porriño); Angélica Lage, artesana (Pazos de Borbén); Inés Tornero, confección de bolsos (Redondela); Marisol e Raquel Otero, de Augaluz Florista (O Rosal); Mariví Álvarez, de acuBam (Tomiño) e Natalia Rodríguez, de Bodega Corista (Tui).

Eu Rural recolleu a experiencia de todas elas e dos seus proxectos de emprendemento rural en pezas audiovisuais publicadas na web eurural.org