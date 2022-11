“O club da calceta” de María Reimóndez, obra finalista do Premio Xerais de 2005 e Premio Arcebispo Xoán de San Clemente 2007, será a obra que abrirá a nova tempada do club de lectura “Tempo de mulleres”, que retoma a súa actividade o vindeiro 15 de novembro. Será ás 19.00 horas, no edificio Francisco Sánchez.

Esta iniciativa, impulsada pola Concellería de Igualdade de Tui, en colaboración coa biblioteca municipal, vai dirixida a mulleres, ofertándose un máximo de 15 prazas. As interesadas deben inscribirse enviando un correo electrónico ao enderezo biblioteca@tui.gal ou chamando ao teléfono 617 498 103.

En “Tempo de mulleres” analizaranse obras escritas por mulleres baixo unha atenta lectura e diálogo, analizándoas e falando sobre elas dende unha perspectiva de xénero. As participantes reuniranse inicialmente o primeiro martes de mes para comentar e intercambiar opinións sobre un mesmo libro previamente lido, analizando diferentes textos literarios, a súa trama, o seu contido, as súas expresións, os seus personaxes, etc.

A encargada de dinamizar este club de lectura será a escritora tudense Conchi Regueiro, autora bilingüe de narrativa para adultos e xuvenil sempre desde unha perspectiva feminista, pero, sobre todo, lectora apaixonada. Ten preto de vinte libros publicados, sobre todo en xénero fantásticos, pero tamén ducias de relatos e varios artigos sobre diversos temas literarios. Entre a súa obra destaca: “Tempos agradables”, III Premio de novela Mulleres Progresistas; “Un marciano neste mundo”, finalista do I Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil; “La moderna Atenea”, finalista dos Premios Ignotus e do premio Guillermo de Barkerville; “Historias del Crazy Bar y otros relatos de lo imposible”, coescrito con Lola Robles, ou as novelas breves da saga da revolución do fume “Los espíritus del humo”, “La refulgencia” e “Aldith”. Ademais, xunto con Lola Robles, foi seleccionadora da antoloxía Visiones 2016, e foi xurado en distintas edicións dos premios Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil.