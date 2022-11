Foron 5.400 as persoas que se subiron a embarcación destinada a percorrer o río Miño entre Monçao e Salvaterra e entre Valença e Tui ao longo de algo máis de oito meses, de febreiro a outubro.

Esta novidosa ruta polo río Miño serviu para por en valor o numeroso e diverso patrimonio natural, cultural e etnográfico das dúas eurocidades (Monção–Salvaterra de Miño e Valença-Tui) que forman parte de este proxecto, posicionando o río Miño como un destino turístico único e diferenciador.

Unha iniciativa turística e de posta en valor que foi inaugurada o 17 de decembro de 2021, no embarcadeiro de Salvaterra do Miño.

Esta ruta do Río Miño puxo a disposición, de visitantes e tamén da veciñanza, percorridos curtos, dunha hora de duración; e percorridos amplos, dunha xornada completa, con visitas aos centros históricos das catro localidades e tamén degustación de produtos locais.

O resultado da iniciativa, concluída o pasado luns 31 de outubro, foi bastante positivo, confirmando, por unha banda, o forte atractivo turístico desta comarca e, por outra banda, a navegabilidade do río Miño entre as dúas eurocidades.

Durante estes meses, 5.400 persoas quixeron probar a experiencia e montar na embarcación; moitos deles nalgunha das 350 excursións curtas organizadas ou nas 100 excursións longas celebradas.

Esta ruta foi impulsada en FITUR, Feira de Turismo de Madrid, e na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa. Comezou a funcionar a finais de febreiro, coincidindo coa época do Entroido e, ante a demanda, en Semana Santa e verán, ampliáronse os horarios.

Dentro do proxecto “Río Minho: Un destino navegable”, apoiado polo Programa INTERREG V–A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, a ruta fluvial implicou as Eurocidades Monção – Salvaterra de Miño e Valença – Tui, así como como os seguintes socios: Porto e Norte de Portugal, Axencia de Turismo de Galicia e Dirección Xeral do Patrimonio Natural da Xunta de Galicia.

A ruta permitiu reforzar a relación entre os socios do proxecto “Río Minho: Un destino navegable” e contribuíu a ampliar a oferta turística, cultural e patrimonial dos catro concellos bañados polo río Miño.