Gran éxito está a ter na Guarda a iniciativa “Historias de mulleres guardesas” coa que a Concellería de Igualdade e o Centro de Información á Muller pretende poñer en valor a figura de diferentes veciñas da vila, tanto anónimas como coñecidas, que destacaron na súa época por rachar cos estereotipos e intentar acadar un espazo dentro dun mundo do que non eran donas.

Así, o Concello organizou un programa con dous roteiros, xa celebrados, e dúas andainas, a realizar neste mes de novembro.

Trátase dunha alternativa de ocio cultural e saudable na que o eixo principal son as historias de mulleres da vila que destacaron nas súas diferentes épocas por diversas razóns.

Os roteiros congregaron a máis dun cento de persoas que saíron dende a Praza do Reló, para facer un percorrido guiado polo casco histórico da vila e rematar na fonte da ribeira no Porto da Guarda cunha amenización musical a cargo do cantautor guardés Tino Baz.

Neles, o guía, Manuel Álvarez, faloulle ás persoas asistentes de oito mulleres, todas veciñas da Guarda, que dun xeito ou doutro forman parte do imaxinario colectivo e da historia da vila, cunha breve achega biográfica para lembrar como foi ou como é a vida destas mulleres, pois algunhas xa faleceron pero outras aínda están vivas, e poñerlle cara amosando fotografías para que tódolos participantes as recoñezan.

No caso das andainas, que terán lugar os domingos 13 e 27 deste mes, e para o cal xa están esgotadas todas as prazas, partirase dende a Alameda da Guarda para realizar un percorrido duns oito quilómetros, de dificultade media. Nelas, falarase doutras oito mulleres, de Salcidos e Camposancos, tendo en conta fundamentalmente os traballos e oficios aos que se dedicaban, e lembrando a algunhas persoas que viven ou viviron nestas dúas parroquias, amosando tamén imaxes delas para saber quen foron ou son as protagonistas destas historias.