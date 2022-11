Continúan as rutas guiadas de balde para descubrir Moaña, tamén no outono. Na imaxe, os participantes nas celebradas o pasado domingo, a do Sendeiro da Fraga e a da Moaña Mariñeira. Para o mes de novembro están programadas o domingo día 13 a de San Martiño e domingo 27 Mulleres da Historia de Moaña.