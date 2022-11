O servizo de enfermería do centro de saúde de Covelo convidou á veciñanza do municipio a un encontro para falar de cuestións de saúde e bos hábitos.

No salón de plenos da casa do concello, o enfermeiro especialista en enfermería familiar e comunitaria, Daniel Domínguez Alonso, trasladoulle ás persoas asistentes a súa intención de traballar da man dos e das pacientes do centro de saúde local para poder ofrecerlles consellos, pautas e solucións a boa parte dos seus problemas.

Domínguez plantexoulles a posibilidade de deseñar obradoiros e sesións relacionados coa saúde e abrir unha canle dixital de información para difundir toda a información que se xenera e así achegarse e dar servizo a un maior número de persoas.

No encontro abordáronse os hábitos alimenticios, de exercizos para mellorar a musculatura e as articulacións, de vacinas, de doenzas e de como atenuar síntomas e, sobre todo, de como achegar o centro de saúde aos seus usuarios e usuarias.