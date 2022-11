O Concello de Nigrán colabora co Club Hípico Llamas de Cea, da Ramallosa, para ofrecer mañá domingo, de 10.00 a 18.00 horas en Porto do Molle, un concurso de doma e un partido de horseball, xogo que enfronta a dous equipos de seis xogadores que, portando un balón con seis asas de coiro, deben conseguir o maior número de goles nas canastras verticais do equipo contrario. En total, participan 30 cabalos e 70 xinetes de toda a comarca.