O Concello de Redondela celebra hoxe un magosto popular na Alameda de Castelao. As actividades comezarán ás 17.00 horas, cun total de 32 xogos populares diferentes entre os que se atopan, as buxainas, os zancos, o xogo da ra, o da chave, bolos, mouróns, quebracabezas, carreiras de caracois ou labirintos, todos eles baixo a supervisión de monitores da asociación A Madana, unha entidade que se encarga de recuperar os xogos populares que tanto singularizan as festas e celebracións galegas.

“Este magosto é unha novidade para a veciñanza de Redondela, xa que fai décadas que non se celebra cun encontro desta magnitude no centro da vila. Este tipo de iniciativas teñen a intención de devolver a tradición e a cultura popular, unha das políticas máis importantes deste goberno”, explicou a alcaldesa Digna Rivas.

As actividades están pensadas para as familias e para todas as idades, dende os máis cativos aos máis maiores. Ademais dos xogos populares os grupos de baile e gaitas Airiños de San Simón amenizarán a velada de 17.00 a 18.30 horas, cando dará comezo o concerto do grupo Carapaus. As 20.00 horas rematarán os xogos e comezará a actuación do grupo Caamaño & Ameixeiras.

150 quilos de castañas gratis

Este ano o magosto de Redondela únese a unha causa solidaria. Durante o evento a Asociación de persoas con diversidade funcional de Redondela (Andaina) en colaboración co Concello recadarán fondos para recuperar o material roubado ao colectivo en xuño. As castañas (un total de 150 quilos) serán de balde, cortesía do Concello. Nos asadores repartiranse conos cheos e cadaquén poderá facer unha doazón ao recollelo. “A recadación farase a través dos postos de castañas, no que se poderá facer una doazón voluntaria que irá integramente á asociación Andaina”, sinalou a alcaldesa.