O Concello de Bueu organiza unhas festas de San Martiño con catro días de actividades, do xoves 10 ao domingo 13 de novembro. Audiovisual, xogos tradicionais para toda a familia, magosto, teatro e música constitúen a aposta da Concellería de Cultura por unhas “festas sostibles”, que se celebrarán nunha carpa situada en As Lagoas, ademais doutras localizacións.

O municipio pecha o seu programa de festas populares coa celebración do San Martiño que, seguindo a dinámica do proxecto das Freguifestas que se levou a cabo nas parroquias, contará cunha programación pensada para todos os públicos.

Xosé Leal, concelleiro de Cultura, salientou que “se trata dunha festa con eventos variados e amplos do que poderán gozar todos os públicos, como xa vén sendo habitual”.

O programa está organizado polo Concello de Bueu, coa colaboración da Deputación de Pontevedra, a Asociación Bueu en Festas, as ANPAS de Bueu, Beluso e Cela e o Club de Atletismo Corredoiras.

Os eventos arrancarán o vindeiro xoves, 10 de novembro, coa representación da obra teatral “Un home con lentes de pasta”, de Redrum Teatro, da que se poderá gozar no Centro Social do Mar a partir das 20.30 horas, con entrada de balde ata completar aforo. Esta obra, que se insire no programa “Tornar ás táboas” da Deputación de Pontevedra, conta a historia de Sheyla, unha muller que acaba de ser abandonada pola súa parella. Laura e Fer quérena animar para que aproveite a oportunidade e faga realidade os desexos que aparcara: escribir; e para iso traerán cear a Guillerme, un poeta capaz de namorar a calquera cuns breves versos.

Ao día seguinte, coincidindo co festivo local, 11 de novembro, propio día de San Martiño, oficiaranse os actos relixiosos e pola noite verbena coa orquestra Trébol.

Xa o sábado, día 12, no aparcadoiro de As Lagoas, estarán dispoñibles unha serie de inchables, animación e xogos populares dos que poderán gozar a cativada, e pola tarde desenvolverase o magosto popular da man das asociacións de nais e pais da vila, tamén no mesmo espazo. Pola noite haberá concertos e un DJ que serán os encargados de poñer a música a esta xornada.

E o domingo 13 terá lugar a carreira de San Martiño pola mañá, e pola tarde, o Centro Social do Mar acollerá ás 18.30 horas, un festival de corais no que participarán todas as da vila, concretamente a Coral Polifónica de Bueu, a Coral Marusía, o Coro de Cela e o Coro de Beluso. Tamén pola tarde está previsto o 1º Torneo Festas de San Martiño, que enfrontará ao equipo de fútbol do Bueu e ao do Beluso. Xa pola noite, a festa culminará coa actuación do grupo local Distrito 7.

Inscricións abertas

Tras unha parada de máis de dous anos debido á pandemia, o Club de Atletismo Corredoiras e o Concello recuperan este ano a XXV Carreira de San Martiño, que se celebrará o domingo 13 de novembro polas rúas da vila. Este evento, con moita tradición no municipio, contará cunha carreira absoluta de seis quilómetros e tamén con outras de categorías inferiores.

O circuíto será urbano e dará tres voltas ao longo da Avenida Montero Ríos, e poderán participar todas as persoas maiores de 15 anos que o desexen.

Segundo a organización, haberá medallas para todos os e as participantes na categoría chupetes, o resto de categorías terán un trofeo para os tres primeiros clasificados ou clasificadas, e na absoluta, haberá un primeiro premio dotado con 100 euros, un segundo de 75euros e un terceiro de 50 euros.

As inscricións terán que facerse antes de mañá domingo, 6 de novembro, a través da páxina web ccnorte.com cun custe de 6 euros para a absoluta, e de forma gratuíta para as restantes categorías.

XXIII Xornadas Micolóxicas Liboreiro

E tralas festas de San Martiño continúa a programación cultural e de lecer. O Concello de Bueu e a Asociación Micolóxica Liboreiro organizan do 15 ao 18 de novembro as XXIII Xornadas Micolóxicas que se celebrarán no Centro Social do Mar e que incluirán varias charlas, ademais dunha mostra filatélica con temática micolóxica.

O martes 15, haberá un coloquio arredor do documental “Entre pastores e lobos”, no que participarán Manuel Pedrosa, director e guionista; Mariam Mariño, co-guionista, e Pedro Alonso, biólogo, especialista no estudo do lobo e co-guionista. O mércores 16, Marisa Castro, profesora xubilada da Uvigo e directora científica de MycoGalicia Plantae ofrecerá a charla “Historia da divulgación e investigación micolóxica en Galicia”. O xoves 17 será a quenda de Julián Alonso, da Sociedade Micolóxica Lucus, quen falará sobre a “Macromicobioya das montañas do Courel”, e xa o venres 18, Óscar Requejo, do Grupo Micolóxico Galego, informará sobre “Familia Phallaceae”.